Le génial appareil israélien qui va protéger les deux roues du danger

Un appareil abordable qui avertit les cyclistes et les conducteurs de scooter du danger que représentent les automobilistes invisibles. Une invention qui pourrait prévenir de nombreux accidents dans le monde, selon Autotalks , basé en Israël .

Les trois quarts des accidents de vélo et de scooter sont causés par des conducteurs distraits. Ces derniers ne remarquent pas le deux-roues? Sans surprise, c’est presque toujours le deux-roues qui s’en sort le plus mal. Cet appareil made in Israël utilise la technologie V2X (vehicle-to-everything) pour connecter les deux-roues aux autres usagers de la route. En clair, il avertit de la présence les uns des autres.

L’appareil, appelé ZooZ 2, donne un avertissement visuel aux conducteurs de deux roues. L’avertissement se déclenche si un véhicule s’approche d’une intersection et pourrait les heurter. Il les avertit également des conducteurs indiquant un virage à droite qui peuvent se trouver dans leur angle mort et des voitures qui sautent un feu rouge.

Les conducteurs qui ont l’appareil sont également alertés du deux-roues. ZooZ 2 utilise la technologie sans fil pour détecter de manière fiable les deux-roues même si la ligne de mire est obstruée.

Tous les accidents de la route sont évitables

« Autotalks considère tous les accidents de la route comme évitables. Quant aux accidents impliquant des vélos et des scooters, ils méritent une attention particulière », a déclaré le fondateur et CTO Onn Haran.

« Nous nous engageons à rendre disponible immédiatement notre nouveau dispositif de sécurité pour la micromobilité. Notre objectif est de sauver la vie des conducteurs de deux-roues du monde entier. »

Les cyclistes et les conducteurs de scooters installent l’appareil sur leur guidon pour un coût de 50 $ à 100 $ ou il peut être intégré sur des modèles haut de gamme. ZooZ 2 ne communique actuellement qu’avec les 10 % de voitures compatibles V2X. Mais la technologie doit être incluse dans la plupart des nouveaux véhicules lancés en 2025/26.

Un appareil testé avec succès

La première version de l’appareil de micromobilité ZooZ a été lancée en septembre 2021. Enfin, Autotalks indique que la version mise à jour est en cours de tests de validation par quatre fabricants de vélos ou de leurs composants ainsi que par deux constructeurs automobiles.

Autotalks a présenté l’appareil ZooZ 2 la semaine dernière à la conférence Velo-City, le sommet mondial du cyclisme, à Ljubljana, en Slovénie.

L’appareil plug-and-play utilise un logiciel fourni par le spécialiste américain du V2X Commsignia . Il a été testé avec succès par le consortium européen Project SECUR (Safety Enhancement through Connected Users on the Road).

SOURCE: Israel21c