Le géant Chinois Alibaba Group va ouvrir un centre R&D en Israël !

La nouvelle est tombée lors d’une conférence informatique tenue le mercredi 11 octobre à Yungi. Jack Ma, le PDG d’Alibaba Group compte investir 13 milliards de dollars dans le lancement d’un programme de recherche innovant « Alibaba DAMO Academy »……Détails…….



Il vise à accroître la collaboration technologique mondiale ainsi que le développement de la technologie de pointe. Le projet s’étalera sur une période de trois ans.

Jeff Zhang, directeur de la technologie chez Alibaba Group sera à la tête de DAMO. Sa mission sera de superviser l’ouverture de sept laboratoires de recherche répartis un peu partout dans le monde : Chine, États-Unis, Russie, Israël et Singapour.

Pour développer l’ouverture des laboratoires, Alibaba Group lance un appel à candidatures à tous les génies et talents du monde entier.

DAMO travaillera dans la technologique, l'intelligence des données, l'interaction homme-machine et l'internet des objets (IoT).