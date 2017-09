Le géant Allemand SAP rachète la Startup Israélienne Gigya pour 350 millions de dollars !

SAP, la quatrième société de logiciels au monde, a annoncé ce week-end qu’elle a acquis la Startup Israélienne Gigya pour 350 millions de dollars. L’accord devrait être finalisé au cours des prochaines semaines……Détails……

Le géant allemand des logiciels dont le nom signifie «systèmes, applications et produits» en informatique, est présent en Israël depuis 1998.

La société est basée à Raanana (photo ci-dessus) et emploie plus de 700 travailleurs.

La société Gigya, spécialisée dans la gestion d’identité clients, a été fondée en 2006 à Tel Aviv par Eyal Magen, Rooly Eliezerov et Eran Kutner.

La société possede des bureaux à Tel Aviv mais aussi en Californie, à New York, à Londres, à Paris, à Hambourg et à Sydney.

Gigya emploie 100 personnes en Israël.