Le footing de Bibi, en toute simpli… sécurité

Question, combien de gardes du corps accompagnent le Premier ministre israélien, lorsqu’il décide d’aller faire un simple footing à Jérusalem. Réponse dans le film ci-dessous.

Après Bibi à New york, Bibi à la plage à Césarée, voici Bibi en footing à Jérusalem. Treize personnes de sa garde rapprochée entourent le Premier ministre israélien. Et ce, sans compter les voitures de patrouille que l’on aperçoit sur la route en contrebas et qui roulent au pas.

Précision importante: le chef du gouvernement israélien n’intervient en rien avec le système de protection de sa famille. La procédure de sécurisation des personnalités politiques et militaires importantes est fixée par les services secrets israéliens. En outre, elle est changée quotidiennement.