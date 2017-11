Le fondateur de Darty, survivant de l’Holocauste, se confie et fait un don d’un million de dollars aux anciens combattants américains

Bernard Darty, 83 ans, a annoncé ce week-end sur FoxNews qu’il donnerait un million de dollars au Wounded Warrior Project et au programme Services for Armed Forces de la Croix-Rouge américaine pour remercier les troupes américaines d’avoir sauvé sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le but d’aider les vétérans militaires américains touchés par les récents ouragans aux États Unis. Lire la suite sur tel-avivre.com