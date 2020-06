Le faux transmis par l’Autorité palestinienne à la CPI

Le dernier document soumis par l’Autorité palestinienne à la Cour pénale internationale (CPI) est un excellent exemple de la façon dont l’Autorité palestinienne adapte et modifie le contenu des discours de ses dirigeants et ses positions en général, en fonction de l’identité et de la naïveté perçue du public cible.

Un faux document, une falsification, appelez cela comme vous voulez, voici les faits: Dans le cas présent, alors qu’il parlait en arabe au public palestinien, le président de l’AP Mahmoud Abbas, dans son discours du 19 mai 2020, a déclaré qu’à partir de ce jour, l’AP ne se voit plus obligée par les accords et accords signés avec Israël. En revanche, dans le texte soumis par l’AP à la CPI, la déclaration d’Abbas est subitement devenue conditionnelle à un événement futur.

Ces affirmations contradictoires n’étaient cependant que la partie émergée de l’iceberg..

Alors que l’Autorité palestinienne prétend avoir joint à sa communication une traduction du discours d’Abbas, Palestinien Media Watch a constaté que le document joint est un faux. Il n’est pas une transcription du discours. Il s’agit plutôt d’une version falsifiée, éditée intentionnellement par l’Autorité palestinienne pour induire le tribunal en erreur. Le document falsifié omet également commodément les aveux d’Abbas d’avoir commis des crimes.

Le double langage de l’Autorité palestinienne et la transmission d’un document faux et falsifié à la CPI, devrait conduire le tribunal à rejeter tous les différents arguments avancés par l’Autorité palestinienne, tout simplement parce qu’il est impossible de s’appuyer sur aucune de leurs déclarations et de déterminer une position vérifiable quel que soit le sujet donné.

Le double langage des Palestiniens

Au sujet de l’abolition par Abbas de tous les accords, l’Autorité palestinienne a écrit:

« Sur le fond, la déclaration d’Abbas proclame que si Israël procède à l’annexion, et commet une violation substantielle des accords entre les deux parties, cela correspondra alors à l’annulation des accords d’Oslo et de tous les autres accords conclus entre nous. » [Soumission de l’AP au CPI, 4 juin 2020

En d’autres termes, selon le faux texte transmis par l’Autorité palestinienne au CPI, Abbas annonce mettre fin aux accords entre Israël et l’OLP à condition qu’Israël procède «à une annexion».

Cette déclaration est clairement différente de ce qu’Abbas a réellement dit, non seulement dans son discours écrit mais aussi dans son discours diffusé.

«L’Organisation de libération de la Palestine et l’État de Palestine sont dégagés, à ce jour , de tous les accords passés avec les gouvernements américain et israélien et de toutes les obligations basées sur ces accords, y compris les accords de sécurité.» [Wafa, Agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne, 19 mai 2020,

TV officielle de l’Autorité palestinienne, 19 mai 2020] [Je souligne]

Le double discours de l’AP se manifeste également dans ses actions.

Depuis la déclaration – ou plus exactement, malgré la déclaration – l’Autorité palestinienne, pourtant une création des accords d’Oslo, a continué de fonctionner. Mahmoud Abbas (maintenant dans sa quinzième année d’un mandat de quatre ans), n’a pas démissionné de son poste et se comporte toujours comme président de l’Autorité palestinienne. Le cabinet de l’AP, dirigé par le Premier ministre de l’AP Mahmoud Shtayyeh, se réunit toujours. Ni Shtayyeh ni aucun des autres ministres du cabinet de l’AP n’ont démissionné de leurs fonctions. De même, les forces de sécurité de l’AP n’ont pas rendu leurs armes.

Il va sans dire qu’une simple conférence de presse, non accompagnée de documents officiels – comme un document signé déclarant la dissolution de l’Autorité palestinienne – ou d’actions spécifiques de mise en œuvre, ne répondrait pas nécessairement aux normes juridiques requises pour mettre fin aux accords que les Palestiniens ont conclus avec Israël.

En revanche, à la suite de la déclaration d’Abbas, l’Autorité palestinienne a manifestement adopté un certain nombre d’actions.

Le lendemain de la déclaration d’Abbas, Shtayyeh a tenu une «réunion d’urgence du cabinet» pour discuter de la décision. Le communiqué de presse du bureau de Shtayyeh suivant la réunion a déclaré:

«Au cours de la réunion, le Premier ministre Dr. Mohammad Shtayyeh a confirmé le plein soutien du gouvernement palestinien à la décision annoncée hier par SE le président Mahmoud Abbas et les dirigeants palestiniens. Nous sommes dégagés de tous les accords signés avec les parties israélienne et américaine. Le Premier ministre a souligné que nous travaillerions à traduire cette décision sur le terrain. » [Bureau de l’AP PM, communiqué de presse, 21 mai 2020

Shtayyeh a fait des remarques similaires lors de la réunion du cabinet de l’AP la semaine suivante.

« Aujourd’hui, le Cabinet finalisera les plans liés à la décision de la direction, dirigée par le président Mahmoud Abbas,selon laquelle la Palestine est dégagée de tous les accords avec Israël. » [Bureau de l’AP PM, communiqué de presse, 1er juin 2020

À la suite de la réunion du cabinet, le chef des Affaires civiles de l’Autorité palestinienne, Hussein Al-Sheikh, a annoncé que l’Autorité palestinienne refusait d’accepter les recettes fiscales qu’Israël avait acceptées, dans le cadre de l’accord financier avec l’OLP (autrement connu sous le nom d’accords de Paris de 1994). L’annonce montre clairement que l’AP / OLP considère la déclaration d’Abbas comme ayant un effet immédiat:

«Nous avons refusé et continuons de refuser de recevoir les fonds de dédouanement en raison de la décision des dirigeants palestiniens dese désengager des accords avec le gouvernement d’Israël. [Twitter de Hussein Al Sheikh, 3 juin 2020]

D’après ce qui précède, il est clair que les déclarations et les actions de l’Autorité palestinienne sont contradictoires.

D’une part, à partir du 19 mai 2020, Abbas a déchargé, l’OLP et l’AP des accords que les Palestiniens ont signés avec Israël. L’AP a même adopté des mesures limitées pour mettre en œuvre cette décision.

D’un autre côté, dans sa soumission à la CPI, l’Autorité palestinienne revient en arrière, affirmant que l’annulation des accords est subordonnée à un acte futur qui pourrait ou non être exécuté par Israël. Cette position de l’AP est également soutenue par les actions de l’AP sur le terrain.

Soumettre un faux document et avouer avoir commis des crimes

Il y a deux versions du discours d’Abbas – Le discours qu’il a prononcé et la version (le faux) que l’Autorité palestinienne prétend être le discours prononcé par Abbas «Traduit de l’arabe» spécifiquement à des «fins de clarification dans le contexte de la procédure devant le Tribunal pénal international. »

Alors que plus de deux semaines se sont écoulées entre le discours d’Abbas et la communication de l’Autorité palestinienne (le discours a été prononcé le 19 mai et l’Autorité palestinienne a présenté sa communication le 4 juin), le discours joint par l’Autorité palestinienne n’était pas une transcription complète et exacte du discours lui-même.

Le discours trompeur, intentionnellement attaché par l’Autorité palestinienne à sa communication, fait également partie de la tentative calculée de l’Autorité palestinienne d’adapter, de répondre et de manipuler les arguments qu’elle présente à différents forums.

En arabe, pour son public national, Abbas a intentionnellement adopté une approche dure en faisant des références supplémentaires aux sujets et messages qu’il a jugé important de souligner. En revanche, la «traduction» anglaise, préparée par l’Autorité palestinienne et destinée au panel de la CPI, omet, malgré le laps de temps, des éléments clés du discours d’Abbas.

L’une des différences les plus fondamentales entre la version de l’Autorité palestinienne du discours d’Abbas et le discours réel d’Abbas était son engagement à continuer de verser des récompenses en espèces aux terroristes palestiniens, y compris aux meurtriers de masse et aux familles des terroristes morts (soi-disant «Martyrs» ). La procureure de la CPI a déjà écrit à ce sujet que cela peut-être considéré comme un crime contre l’humanité.

La version de l’AP du discours soumis à la CPI ne contenait qu’une référence limitée aux «Martyrs» et «prisonniers héroïques»:

« Huitièmement: … Nous nous engageons à honorer nos martyrs honorés, nos courageux prisonniers et nos héroïques blessés à rester fidèles à notre serment jusqu’à ce que la victoire, la liberté, l’indépendance et le retour soient atteints … »

En revanche, dans son discours complet, Abbas a ajouté les mots suivants:

«Actuellement, [les Israéliens] ont demandé aux banques de ne pas payer les prisonniers. Nous allons payer les prisonniers et laisser [les Israéliens] juste essayer de nous arrêter (littéralement: «contre la volonté de leur père») »

L’AP a pensé que cette partie était si importante qu’elle l’a transformée en un court clip vidéo qui a été rediffusé sur la télévision officielle de PA:

Les paiements qu’Abbas a promis de transférer dans son discours sont un soutien terroriste clair. La Procureure de la CPI a noté qu’en versant des salaires aux terroristes, l’Autorité palestinienne a «encouragé et fourni des incitations financières pour la réalisation de violences en versant des salaires aux familles des Palestiniens qui étaient impliqués, en particulier, dans des attaques contre des citoyens israéliens, et dans ces circonstances, le paiement de ces allocations peut donner lieu à des délits au regard du Statut de Rome. » ( Rapport du Procureur de la CPI sur les activités d’examen préliminaire , 2019).

Puisque l’Autorité palestinienne a un intérêt inhérent à ne pas avouer qu’Abbas et son AP commettent des crimes en violation du Statut de Rome, cela explique pourquoi l’Autorité palestinienne a soumis la version incorrecte du discours à la CPI… un faux document !

SOURCE: Palestinien Media Watch