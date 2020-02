Le Fatah menace toute personne soutenant le plan Trump

Lorsque le président américain Trump a révélé son plan de paix au Moyen-Orient – l’accord du siècle – le Fatah d’Abbas a publié une chanson menaçant toute personne qui soutient et suit le plan.

Si des Palestiniens soutiennent l’accord du siècle, ils seront éliminés. Des chanteurs vêtus d’uniformes militaires et portant des armes de poing et des fusils d’assaut chantent qu’ils possèdent «des hommes expérimentés qui s’entraînent en même temps que la mort», «des armes à la main», et promettent que «si parler n’aide pas (s’ils sont convaincus par Trump: NDLR), nous l’effacerons avec des canons» – tout en marchant sur des classeurs étiquetés «le deal du siècle».

Paroles de chanson