Le Dr Daniel Trotzki parle de « L’heure d’or de la médecine d’urgence en Israël ».

Le centre médical Sourasky de Tel-Aviv (hôpital Ichilov), fait peau neuve dans son département de médecine d'urgence. Le Dr Daniel Trotzki, 39 ans, récemment nommé directeur du département de médecine d'urgence de l'hôpital, explique la nécessité de ces changements. «Le service des urgences d'Ichilov est l'un des plus grands du pays et c'est une salle d'urgence urbaine. Nous vivons au rythme de la ville et nous voyons de nombreux événements traumatiques. » Daniel Trotzki, dont l'intérêt pour la médecine remonte l'adolescence lorsqu'il travaillait avec le Magen David Adom, a toujours été attiré par la médecine d'urgence.