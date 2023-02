Le double standard des manifestations en Israël

Les manifestations violentes de la Gauche anarchiste continuent. Samedi soir dernier, les manifestants ont de nouveau bloqué le périphérique Ayalon, y ont allumé des feux immenses, y ont brûlé des pneus, ont peint sur la route « Bibi traître ». Ces pseudo intellectuels ont mordu des policiers. Et seulement …4 arrestations. Par Maître Nili Naouri.

A l’époque des manifestations contre l’expulsion du Goush Katif, pour avoir bloqué pacifiquement les routes, les arrestations ont été massives. Des procès par groupes ont été tenus (du jamais vu dans une démocratie !). Aussi, des jeunes filles de 14 ans ont été mises en prison dans l’attente de leur procès des jours durant.

10,000 juifs ont été déracinés de leur maison, ont dû assister à la destruction de l’oasis qu’ils avaient créé à la sueur de leur front, ont protesté avec une large partie du peuple pacifiquement, ont néanmoins subi les foudres de la police et de la Cour suprême d’(in)justice, mais ont accepté leur sort décidé par un gouvernement qui n’avait en rien été élu pour ce désastre national.

A contrario, la réforme judiciaire a été au cœur de la campagne électorale. Le procès monté de toutes pièces contre Netanyahou a ouvert les yeux du grand public sur le régime dictatorial dans lequel nous vivons, dirigé par des policiers corrompus, le Bureau du Procureur et le Bagatz motivés par un seul but: faire tomber la Droite du pouvoir.

Vous avez dit dictature ?

Beaucoup de manifestants qui qualifient les électeurs de Droite d’analphabètes, se laissent berner par des slogans des leaders de Gauche repris par les médias partisans selon lesquels le Gouvernement actuel mettrait en place une Dictature. Alors que le but de cette réforme est justement de mettre un frein à la dictature du Bagatz, seul pouvoir non élu, mais qui dirige de facto le pays depuis 30 ans !

La violence inouïe des dernières manifestations prouve que ce n’est certainement pas la réforme judiciaire qui les motive. Pour leurs dirigeants et pour cette masse anarchiste, ce n’est certes pas l’amour du Pays qui les fait réagir – contrairement aux manifestations contre l’expulsion du Goush Katif – mais bien cette haine de soi, bien ancrée, qui les pousse à annoncer qu’ils ne serviront plus lors de leur milouim, qu’ils feront la grève générale, que l’économie va s’effondrer et qui encouragent le mouvement BDS.

Ces juifs qui ne connaissent pas leur Histoire

Ce sont les mêmes qui se sont battus pour laisser le gaz sous terre. Les mêmes bobos qui ont planté leur tente à Rotshild, qui ont manifesté sous prétexte que le milki était moins cher à Berlin.

Eh bien qu’ils y aillent à Berlin ! Ces juifs qui ne connaissent pas leur Histoire, qui ne savent pas pourquoi ils sont en Israël. Ces gauchistes voient leurs efforts de transformer l’Etat juif en état comme le reste du monde voler en éclats. Car la Droite profondément juive et croyante est largement majoritaire. Elle a enfin compris qu’il fallait vraiment diriger le pays et ne plus laisser la Gauche gangrener les pouvoirs parallèles !

A notre police d’arrêter sans hésiter les anarchistes ! A nos dirigeants de continuer sans frémir les réformes nécessaires ! Enfin, à la Droite de reprendre les rênes du Pays !

Pour un État juif et réellement démocratique !

Me Nili Naouri – Présidente Israel Is Forever – Moreshet Jacques Kupfer