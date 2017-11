Le directeur de la publication de Charlie Hebdo accuse l’anti-israélien Plenel d’inciter au meurtre : “Il adoube ceux qui demain voudront finir le travail des frères Kouachi”

Le directeur de la publication de Charlie Hebdo, Riss, a accusé mardi le directeur de Mediapart, l’anti-israélien Edwy Plenel, d’inciter au meurtre à l’encontre du journal satirique français victime d’un massacre islamiste en 2015.

“Cette phrase, ‘la une de Charlie Hebdo fait partie d’une campagne générale de guerre aux musulmans’, nous ne l’oublierons jamais”, annonce-t-il, avant de poursuivre : “En la prononçant, Plenel condamne à mort une deuxième fois ‘Charlie Hebdo’. Cette phrase n’est plus une opinion, c’est un appel au meurtre”. “Si demain on nous liquide tous, si demain nous ne sommes plus là, espérons qu’il subsistera quelques courageux qui demanderont justice contre ceux qui nous auront frappés, mais aussi contre les esprits qui les auront armés”, a-t-il conclu. Lire la suite sur lemondejuif.info