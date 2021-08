Le directeur de la CIA en visite en Israël

Le directeur de la CIA William J. Burns effectue sa première visite en Israël. Il rencontrera son homologue israélien David Barnea et d’autres responsables sécuritaires et sera reçu par le Premier ministre Naftali Benett. Il se rendra également à Ramallah pour y rencontrer le chef terroriste Abou Mazen. Le but de cette visite reste inconnu : vient-il pour préparer des actions communes avec Israël contre l’Iran ou au contraire pour demander à Israël de « rester calme » tant que se tiendront les négociations avec la République islamique ?Lire la suite sur lphinfo.com