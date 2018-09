Le dernier ouvrage de Marco Koskas, auteur franco-israélien qui vit à Tel Aviv, sélectionné pour le Prix Renaudot!!

Marco Koskas a émigré en Israël à la fin de l’année 2011, et vit désormais à Tel Aviv. Son dernier livre, « Bande de Français », a été sélectionné parmi les 17 romans élus pour le Prix Renaudot. Ce roman sur les juifs qui quittent la France à cause de l’anti-sémitisme, et reconstruisent leur vie à Tel Aviv, est son seizième ouvrage, depuis le premier publié en 1979 chez Ramsay et qui avait déjà été salué par le Prix du Premier roman. Mais presque quarante ans après, Marco Koskas qui n’a pas trouvé d’éditeur pour son livre, a dû s’auto-éditer!!!Lire la suite sur tel-avivre.com