Le dernier clip de Selena Gomez…made in Israël

Les fans de Selena Gomez et Trevor Daniel ont récemment pu faire un voyage irréel avec leurs stars bien-aimées sur leur nouveau clip vidéo, réalisé par le duo israélien nominé aux Grammy Awards Vania Heymann et Gal Muggia.

Le clip vidéo de cette chanson intitulée «Past Life» présente les deux idoles adolescentes chantant leur chanson via Instagram Live depuis ce qui semble être leur chambre d’isolement.

Ensuite, la caméra plonge dans le visage de Gomez, qui se transforme lentement en un paysage verdoyant et une ruée vers le large. À partir de là, divers panoramas qui se courbent selon les contours des visages des chanteurs se fondent les uns dans les autres, rappelant au spectateur le voyage et l’espace d’avant Covid-19.

Les vastes paysages

Le clip vidéo international suit les traces d’un Heymann et Muggia précédemment réalisé pour Up & Up de Coldplay , qui présentait également de vastes paysages, des images d’actualité et des montages psychédéliques.

Une précédente vidéo de Heymann, un clip interactif pour Bob Dylan’s Like a Rolling Stone qui permet aux utilisateurs de cliquer et de basculer entre les chaînes de télévision qui présentent des personnages chantant avec les paroles, a été nommée meilleure musique vidéo du magazine TIME en 2013.

La vidéo de Gomez et Trevor a recueilli plus de 6 millions de vues sur YouTube en quelques jours, tandis que sa promotion a enregistré 7,3 millions de vues sur le compte Instagram de Gomez.

SOURCE: Israel21c