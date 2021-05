Une violente altercation verbale a eu lieu à la Knesset entre le député Yoav Kich (Likoud) et Ofer Kassif (Liste arabe). Ce dernier avait accordé une interview à la chaîne américaine CNN lors de laquelle il avait qualifié Binyamin Netanyahou de « pyromane psychopathe » et avait affirmé qu’il avait délibérément provoqué les violences actuelles à Gaza dans le seul but de se maintenir au pouvoiLire la suite sur lphinfo.com