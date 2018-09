Le député Meyer Habib au Président Macron : “Le concept de Jérusalem, capitale de deux Etats, est à proscrire définitivement”

Le député UDI Meyer Habib s’est entretenu vendredi à l’Elysée avec le Président Emmanuel Macron, pour aborder, entre autre, la question du conflit israélo-palestinien.

“Sans entrer tous les détails, j’ai fait part de ma conviction profonde : dans son essence, le conflit israélo-palestinien n’est pas un conflit territorial mais de civilisation. Pour jouer le rôle qui lui revient, la France doit, à mon sens, changer totalement de logiciel. J’ai rappelé en particulier la centralité de Jérusalem pour l’Etat d’Israël et le peuple juif. La Ville ne sera plus jamais divisée et le concept de Jérusalem, capitale de deux Etats, est à proscrire définitivement”, a indiqué l’élu dans un compte-rendu publié sur les réseaux sociaux.Lire la suite sur lemondejuif.info