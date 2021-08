Le député israélien qui insulte le Premier ministre

Il insulte, il y a quelques semaines, le Premier ministre de l’Etat d’Israël, puis récidive ces derniers jours en l’accusant d’être un assassin!! Par Rony Akrich



Le député israélien qui s’en prend au Premier ministre. Une grande partie de la gouvernance relève de la culture de nos élus, et une grande partie de cette culture doit faire référence à l’auguste parole, au langage châtié et magnanime.

Lorsqu’un membre éminent de la Knesset, précédemment président de la commission des Finances, insulte du haut de la tribune parlementaire le Premier ministre d’Israël, en ces termes: « espèce de nul », il souille l’atmosphère démocratique.

Il ne sied point à ce coquin, injurieux, d’obtenir désormais un droit de parole sans avoir, auparavant, présenter ses plus plates excuses à qui de droit! Nulle bienséance chez ce député dépité par une défaite nauséabonde, lui, avide de retrouver les rênes d’un pouvoir qu’il adule dans un état qu’il honnit.

Aucune culture représentative, il conteste toute opportunité, autre que la sienne, d’établir un leadership approprié en Israël. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il ait raison ou pas, à savoir, si le Premier ministre détient six sièges ou trente.

La société israélienne mérite une prise de parole loyale et délicate de la part de ses élus, aussi, et très certainement le plus important, quand ils sont exaspérés. Moshé Gafni, député israélien, homme de foi et de droit divin, s’octroie, pour la seconde fois en quelques jours, l’arrogance et la morgue. Les effets secondaires seront immédiats: non seulement le désaveu de ce qu’il représente publiquement mais la consommation d’un divorce définitif avec sa funeste religiosité moyenâgeuse! ()