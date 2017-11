Le député Goasguen dénonce l’insulte faite à Israël par la diplomatie française à l’A.N : “Je n’accepterai jamais que l’on différencie la nature des terroristes en fonction de l’endroit où ils sont incarcérés”

Le député LR Claude Goasguen a dénoncé mercredi le soutien de la diplomatie française à des élus pro-terroristes palestiniens.

“En réponse à une question de Meyer Habib condamnant la volonté de certains députés d’extrême-gauche de visiter dans les prisons israéliennes Marwan Barghouthi et Salah Hamouri, un certain nombre de députés du Parti Communiste, de la France Insoumise, mais aussi du PS et de LREM ont quitté la salle pour protester contre les propos du député français d’Israël. Mme Loiseau, Ministre chargé des Affaires européennes en l’absence du Ministre M. Le Drian n’a pas hésité à ajouter des arguties juridiques à la violence des députes de la France Insoumise. Il est vrai que cette dame ne nous a jamais éblouis pour son savoir et sa compétence. La question est pourtant simple, et je regrette que ni les députés, ni le Ministre ne l’aient comprise”, a fustigé l’élu dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info