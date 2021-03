Le député Éric Ciotti : “L’ennemi pour la France et l’Europe ce sont les islamistes et terroristes palestiniens du Hamas!”

Le député de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti (LR), a fustigé lundi l’appel lancé par 442 parlementaires européens contre la colonisation israélienne.

"L'extrême gauche européenne et son antisionisme compulsif continuent leur guérilla politique maladive contre Israël. L'ennemi pour la France et l'Europe ce sont les islamistes et terroristes palestiniens du Hamas! Soutien à notre allié israélien !", a écrit l'élu sur Twitter.