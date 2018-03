Le député Collard atomise les islamo-gauchistes à l’Assemblée : “Jérusalem est la capitale d’Israël, la capitale spirituelle aussi du monde occidental”

Le député FN-RBM Gilbert Collard a fustigé mercredi les attaques de l’extrême gauche contre le projet de loi de ratification sur l’accord “ciel ouvert” relatif aux services aériens UE-Israël, dénoncé par le groupe communiste qui a demandé un débat public pour en faire un tribunal à charge contre Israël.

“Mes chers collègues, normalement ce texte ne devrait poser aucun problème, sauf à y inclure, l’inconscient perturbé par des siècles d’idéologie de certaines personnes. On doit ratifier cet accord”, a-t-il dit à l’Assemblée.

“On ne peut que se féliciter de pouvoir se dire que de plus en plus d’hommes et de femmes iront vers Israël, vers sa capitale Jérusalem, qui est aussi la capitale spirituelle du monde occidental”, a-t-il poursuivi. Lire la suite sur lemondejuif.info