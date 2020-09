Le défi de la vie est dans la paracha de cette semaine

Chaque jour est un jour nouveau. Parashat Ki Tavo par Sivan Rahav-Meir

Quelqu’un a-t-il photographié avec enthousiasme ses enfants sur le chemin de l’école ce matin? Probablement pas. Il y a un instant seulement, tout était émouvant, festif, filmé. Les enfants sont-ils également entrés dans la salle de classe ce matin dans une atmosphère unique? Que se passe-t-il lorsque l’odeur des livres neufs s’évapore? Et que se passe-t-il dans d’autres domaines de la vie – après quelques années, au travail ou dans la vie de couple?

Dans la parasha de cette semaine, il est écrit: « Aujourd’hui, le Seigneur votre Dieu vous commande de faire ces lois. » Pourquoi est-il écrit « aujourd’hui »? Après tout, la Torah a été donnée il y a des milliers d’années. Rashi explique: »Chaque jour, ces préceptes seront comme neufs à tes yeux, comme si c’était ce jour-là que l’on t’avait ordonné de les observer. »

C’est l’un des grands défis de la vie, et cela demande de la réflexion, des efforts, du dévouement et de la sagesse: pouvoir se sentir à nouveau chaque jour au pied du mont Sinaï, avec toute l’émotion et le renouveau. Préserver le sens de l’origine dans chaque domaine précieux et important de la vie, et ne pas avoir l’impression que tout est routinier et lassant.

Puissions-nous tous, même longtemps après le 1er septembre, considérer chaque jour que les choses se renouvellent pour chacun de nous.