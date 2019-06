« Le deal du siècle »: ce que contient le plan Trump

L’approche « économie d’abord » du deal du siècle, concocté par Jared Kushner pour relancer le processus de paix moribond israélo-palestinien a été révélé par l’administration américaine. En voici les grands points.

C’est ce que l’on appelle le » deal du siècle « . Son volet économique a été publié durant le weekend. Le plan économique de 50 milliards de dollars du Moyen-Orient élaboré par l’administration Trump appelle à la création d’un fonds d’investissement mondial visant à redresser les économies des États palestiniens et arabes et à la construction d’un couloir de transport de 5 milliards de dollars pour relier la Judée-Samarie à Gaza, selon des responsables américains.

Le plan, qui doit être présenté par le beau-fils du président lors d’une conférence internationale à Bahreïn la semaine prochaine, comprend 179 projets d’infrastructure et d’entreprises, selon les documents.

Plus de la moitié des 50 milliards de dollars seraient dépensés sur 10 ans dans les territoires palestiniens en difficulté économique. Le reste étant réparti entre l’Égypte, le Liban et la Jordanie. Certains des projets se situeraient dans la péninsule égyptienne du Sinaï, où les investissements pourraient profiter aux Palestiniens vivant dans la Gaza adjacente.

Le plan propose également près d’un milliard de dollars pour développer le secteur du tourisme Palestiniens. L’administration Trump espère que d’autres pays, principalement des États riches du Golfe et des investisseurs privés, paieront une grande partie de la facture, a déclaré Kushner à l’agence Reuters.

Rebattre les cartes

Le dévoilement du projet économique fait suite à deux années de délibérations et de retards dans l’élaboration d’un plan de paix plus large entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens, qui boycottent l’événement, ont refusé de parler à l’administration Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale israélienne fin 2017.

Dans deux interviews avec Reuters, Kushner a expliqué qu’il considérait sa formule détaillée comme une manière de rebattre les cartes. « Je ris quand ils s’en prennent à la » transaction du siècle « », a déclaré Kushner à propos des dirigeants palestiniens qui ont rejeté son plan comme une tentative d’acquitter leurs aspirations à devenir un État. « Cela va être l’opportunité du siècle s’ils ont le courage de poursuivre. » Kushner a encore déclaré que certains dirigeants d’entreprise palestiniens ont déjà confirmé leur participation à la conférence, mais il a refusé de les identifier.

Plusieurs États arabes du Golfe, dont l’Arabie saoudite, participeront également au rassemblement organisé par les États-Unis à Manama, la capitale bahreïnienne, pour le lancement par Kushner de la première phase du plan de paix Trump. Le financement des projets mentionnés dans le plan dépendrait en partie des dons des pays riches du golfe Persique. Les États-Unis et d’autres pays devraient également fournir un financement si le plan devait être mis en oeuvre.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas inviter le gouvernement israélien parce que l’Autorité palestinienne ne serait pas là, se contentant d’une petite délégation israélienne.

Le corridor

Le nouveau fonds d’investissement proposé par Kushner pour les Palestiniens et les États voisins serait administré par une « banque de développement multilatérale ». Les prêteurs financiers mondiaux, y compris le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, prévoient d’être présents à la réunion.

Un projet de premier plan consisterait à construire un couloir de circulation à usage palestinien qui traverserait Israël pour relier la Judée-Samarie à Gaza. Cela pourrait inclure une autoroute et éventuellement une voie ferrée. La distance la plus étroite entre les territoires, dont la population a longtemps été divisée par des restrictions de déplacement imposées par Israël, est d’environ 40 km.

Kushner insiste sur le fait que si le plan était exécuté, il créerait un million d’emplois au sein de l’Autorité palestinienne et à Gaza, réduirait de moitié la pauvreté palestinienne et doublerait le PIB des Palestiniens.

Kushner considère que son approche économique ressemble au plan Marshall, mis en place par Washington en 1948 pour reconstruire l’Europe occidentale de la dévastation causée par la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au plan Marshall financé par les États-Unis, toutefois, la dernière initiative imposerait une grande partie du fardeau financier à d’autres pays.

Trump « envisagerait de faire un gros investissement » s’il existe un mécanisme de bonne gouvernance, a déclaré Kushner. Mais il ne s’est pas engagé à voir combien le président, qui s’est souvent montré opposé à l’aide étrangère, pourrait contribuer.

Le deal du siècle est l’offre la plus détaillée

Si les précédents programmes économiques ont tous échoués, l’approche de Kushner, est sans doute la plus détaillée jusqu’à présent. Elle est présentée dans deux brochures de 40 et 96 pages chacune, remplies de tableaux financiers et de projections économiques.

A Manama, la partie politique du plan qui n’a pas encore été rendue publique ne fera pas l’objet de discussions, a déclaré Kushner. Le document ne fait aucune référence aux questions politiques difficiles au cœur du conflit, telles que le statut de Jérusalem, l’avenir des localités juives en Judée Samarie et la perspective d’un État palestinien indépendant.

Ces questions devraient toutes être traitées dans le chapitre politique encore non publié du plan. Le document actuel se concentre plutôt sur des questions telles que les infrastructures, la création d’un secteur palestinien de haute technologie et l’amélioration de la disponibilité en eau potable et en électricité.

Ce que Kushner espère cependant, c’est que les Saoudiens et les autres délégués du Golfe apprécieront suffisamment son plan pour appeler le président palestinien Mahmoud Abbas à l’examiner.