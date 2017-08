Le coût de la vie en Israël est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays industrialisés

Le PIB par habitant est pourtant similaire dans les 34 pays de l’OCDE mais en Israël, tout est plus cher. La situation économique devient très difficile car les prix ne cessent d’augmenter…

Selon un nouveau rapport du ministère israélien des Finances, Israël est l’un des pays les plus chers de l’OCDE. A PIB par habitant équivalent, le coût de la vie en Israël est 20% supérieur à celui de l’Espagne et 30% supérieur à celui de la Corée du Sud. Le rapport publié par le ministère israélien des Finances indique que tout est plus cher en Israël.

Plus 52% pour l’achat des voitures, 30% plus cher pour ce qui est des transports en général, presque un tiers plus coûteux pour manger dans les restaurants ou pour une escapade à l’hotel sans compter 25% plus cher que dans les autres pays de l’OCDE pour se nourrir, les produits laitiers coûtent excessivement cher et 23% de plus pour les factures d’eau et d’électricité.

