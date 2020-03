Coronavirus ou non, confinement ou non, distanciation sociale ou non, Tsahal a ” accueilli ” dimanche des centaines de nouvelles recrues Golani et Givati ​​à la base de récpetion de l’armée à Tel Hashomer alors que la grande phase de mars pour l’enrôlement dans l’armée prenait sa pleine vitesse de croisière.Lire la suite sur jforum.fr