« LE conseil que j’aurais aimé recevoir avant de faire mon Alyah »

Préparer son Alyah, ce n’est pas seulement se rendre sur les sites internet qui parlent d’Israël. Ce n’est pas uniquement se rendre au rendez-vous de l’agence juive, place de Catalogne à Paris. Bien préparer son Alyah cela nécessite de se rendre sur place, en Israël pour voir de quoi il en retourne.

Esther n’était pas sure de vouloir faire son Alyah en Israël. Mais elle se posait sérieusement la question. Elle a choisi de venir tester la réalité israélienne – en tant que touriste – pendant quelques mois, dans le cadre du programme Massa Béréshit. Elle y a appris un métier, s’y est découvert une passion, capté les subtilités de la mentalité israélienne. Mais le plus important, c’est qu’elle a pris la décision de faire son Alyah en toute connaissance de cause. Son témoignage; un conseil inestimable pour ceux qui souhaitent faire leur Alyah.

Au commencement, comment a germé l’idée de venir en Israël ?

L’idée m’est venue en tête quand j’ai participé l’été dernier au programme Taglit, un voyage de 10 jours offert par l’état d’Israël pour découvrir le pays. Je me suis bien vue tenter une expérience à l’étranger, dans ce pays jeune et dynamique.

Pourquoi choisir le programme Béréshit a priori ?

Je l’ai choisi car c’était un programme Massa complet. J’ai senti qu’avec les formations, les cours d’hébreu, le fait d’être plongé dans une ambiance totalement israélienne, il y avait tout pour que je sois sûre de mon orientation l’an prochain Je voulais être prête à vivre en Israël si je décidais d’y rester. Et puis, j’ai très vite accroché avec le directeur, un homme de confiance.

Au commencement, comment se sont déroulés tes 1ers pas en Israël ?

Plutôt bien. J’ai appris à connaître un mode de vie différent de celui que je connaissais en France. J’ai été accueillie chaleureusement par l’équipe, qui forme une vraie famille. Et par des jeunes, qui, comme moi venaient de France pour vivre une nouvelle expérience.

Pour commencer sa vie en Israël, que t’a apporté Béréshit ?

Le programme bereshit m’a complètement familiarisé avec le mode de vie israélien.

Déjà avec un oulpan d’hébreu intensif, j’ai appris les bases de l’hébreu. Le fait qu’il y ait des animatrices israéliennes m’a motivé à pratiquer la langue, à m’investir encore plus pour les comprendre et pouvoir communiquer avec elle. C’est grâce à cela que j’ai fait des progrès très rapides, surtout à l’oral.

Ensuite, les formations professionnelles m’ont permis de découvrir et de tester pas mal de métiers, de carrières. J’ai particulièrement accroché avec la formation de maquillage qui m’a donné à la fois envie et les moyens de faire ce métier en Israël.

J’ai aussi connu des endroits magiques en Israël. Et vécu des journées spéciales, comme Yom Hazikaron, par exemple ( la journée du souvenir des victimes de guerre ) ou certaines fêtes juives, qui ont renforcé mon identité juive.

Sur un plan personnel, Bereshit m’a appris à grandir dans la mentalité israélienne ; forte et avec une positivité extraordinaire!!

A ce propos, l’encadrement Made in Béréshit, c’est comment ?

C’est le meilleur !!!

Je les considère comme ma famille à présent.

Que t’ont apporté les formations professionnelles de Béréshit ?

La formation de maquillage m’a véritablement appris un métier. Elle m’a donné une qualification, et plus que ça, m’a permis de me découvrir une passion. Je compte d’ailleurs faire carrière dans le maquillage en Israël.

Les autres formations ( communication, photo, journalisme, esthétique, agriculture… ) m’ont surtout fait découvrir de nouveaux domaines, que je ne connaissais pas et qui pourront me servir tout au long de ma vie professionnelle. Par exemple savoir s’exprimer en public, bien communiquer, maîtriser l’image, la vidéo, s’initier aux réseaux sociaux… toutes ces choses sont indispensables aujourd’hui.

Comment ces formations professionnelles t’ont connecté à la vie active israélienne ?

C’est surtout grâce à leur côté concret que ces formations permettent de se connecter au monde du travail israélien. Par exemple, une journée, nous avons participé à un cours de maquillage professionnel organisé par une marque de cosmétiques israélienne Yossi Bitton.

Nous avons également intégré une équipe de maquilleuses professionnelles qui nous a donné l’opportunité de bosser sur des événements familiaux et d’entreprise. Comme des shooting pour des magazines de mode ou des émissions de Télévision israélienne.

C’est le top pour se faire un réseau dans un pays dans lequel nous sommes encore un peu des étrangers.

Au commencement de ta nouvelle vie en Israël, quels sont tes projets pour l’année qui arrive ?

Mes projet sont d’approfondir mon expérience dans le maquillage en suivant une formation complémentaire dans une école de cosmétiques en Israël. De développer ma boite de maquillage en Israël : Emakeup. Et, à terme, de travailler pour une grande marque de maquillage.

Sinon, les excursions, c’était quel genre ? Petites balades en Israël ?

Non pas du tout !!!!! On a fait des randonnées que je ne m’imaginais pas être capable de faire. On a exploré des endroits d’Israël inconnus du grand public, accessibles avec pas mal de marche, donnant sur des vues fabuleuses au final.

Le tout dans une ambiance de folie, à l’israélienne quoi !

Bref, Béréshit, une expérience que tu recommandes ?

Bien sûr que oui !! Le meilleur choix que vous pourrez faire avant de vous décider pour l’Alyah. Le conseil que j’aurais aimé qu’on me donne avant de faire l’Alyah : tester la réalité israélienne pendant quelques mois avant de se lancer. Et le principe du programme Massa Béréshit – qui permet de rester touriste ET de recevoir une bourse est parfait pour ça !

Esther Ouaknine

Massa Béréshit 2016 / 2017

