Le conflit à Gaza : trois façons de le voir©

Les activités hostiles menées par le Hamas et d’autres groupes palestiniens dans la bande de Gaza devraient être interprétées à trois niveaux. Malheureusement, beaucoup confondent et obscurcissent la complexité entourant le problème, en les mélangeant.

Premièrement, la “marche du retour” doit être vue pour son but réel – c’est une déclaration des Palestiniens qu’ils ne sont pas prêts à changer les objectifs de leur lutte, à savoir l’annihilation d’Israël et son remplacement par un Etat palestinien. Après tout, c’est le sens du mot “Retour” dans ce contexte. Le fait que de nombreux Palestiniens à Gaza considèrent cela comme leur raison d’être peut être vu à travers leurs tentatives en cours pour frapper Israël et infiltrer ses frontières, même après qu’Israël se soit entièrement retiré de Gaza en 2005. L’opportunité donnée alors aux Palestiniens de transformer Gaza en un Singapour, comme s’y attendaient des gens naïfs, ne s’est jamais concrétisée, parce que la plupart des Palestiniens étaient plus intéressés par la lutte contre Israël, plutôt que d’avoir un meilleur niveau de vie pour eux-mêmes. Lire la suite sur jforum.fr