Le confinement ? Un lointain souvenir en Israël

Alors que la crise du coronavirus en Israël s’éloigne, la vie reprend son cours, avec quelques ajouts sous la forme de masques faciaux, de désinfectants pour les mains et de distanciation.

C’était quoi déjà le confinement ? Les enfants sont maintenant de retour à l’école, les adultes retournent progressivement au bureau et les entreprises fonctionnent selon des directives corona. Elles incluent la prise des températures des travailleurs et des clients, en gardant tout le monde à deux mètres les uns des autres et en ne surchargeant pas les magasins.

Mercredi dernier, les autorités ont ouvert les plages du pays en vertu d’une nouvelle réglementation: les vestiaires restent fermés et les baigneurs sont tenus de porter des masques et de rester à distance les uns des autres. Cet assouplissement des restrictions est intervenu après que de nombreuses personnes aient déjà goûté aux joies de la mer, en particulier pendant la canicule importante qu’Israël a connue la semaine dernière.

Mercredi a également vu la réouverture des synagogues après un arrêt prolongé. Les restrictions incluent désormais la limitation du nombre de fidèles à 50 à la fois. Ils devront rester dans des sièges fixes à 2 mètres les uns des autres. Les mosquées, quant à elles, devraient rouvrir le 27 mai, après la fin du mois sacré du Ramadan et de l’Aïd al-Fitr.

L’industrie du loisir redémarre

Les plages et les lieux de culte suivent les traces des lieux de sports et de loisirs qui ont déjà ouvert, tels que les centres commerciaux, les gymnases et les marchés en plein air, qui sont également tenus de respecter les nouvelles réglementations, notamment celles destinées à éviter la surpopulation.

Mercredi 27 mai, les restaurants, bars, discothèques et hôtels doivent rouvrir. Les endroits pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes pourront fonctionner à pleine capacité, à condition que les tables soient espacées de 1,5 mètre et que les températures des clients soient prises à l’arrivée. Les plus grandes salles seront autorisées à fonctionner à 85% de leur capacité. Les piscines devraient également ouvrir mercredi, à condition qu’au moins 6 mètres carrés soient attribués par nageur.

Les cinémas, enfin, devraient ouvrir progressivement le 14 juin. Les cinéphiles devront s’asseoir deux sièges à part, et le nombre de personnes dans chaque projection sera déterminé par la taille de la salle de cinéma. Aucune mise à jour n’a été donnée suite à la réouverture des cinémas. Les salles de spectacle devraient également ouvrir le 14 juin. Les clients devront porter des masques sauf lorsqu’ils mangent ou boivent et leur température sera prise à leur arrivée.