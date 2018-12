Le “Collectif des vigilants “, une nouvelle armée des ombres

Récemment lors de la manifestation des gilets jaunes sur les champs Elysées, un membres du collectif, accompagné d’autres personnes de la communauté juive, s’est rendu sur place pour interpeller l’essayiste négationniste Hervé Ryssen qui était présent entouré de ses sbires.

Le collectif est un petit groupe de militants déterminé. S'il est modeste par sa taille et que les membres restent discrets sur leur identité, le collectif est néanmoins actif et ma foi assez efficace… c'est, aussi bien, sur le terrain que sur la toile que le groupe agit, décidé à dénoncer et combattre l'antisémitisme, l'islamisme e la désinformation concernant le Moyen-Orient et tout particulièrement le conflit Israélo-Palestinien.