Le classement des plus grandes villes d’Israël (surprise)

La plus grande ville d’Israël n’est pas celle que l’on croit. Quelle est la plus densément peuplée ? Les plus riches et les plus pauvre, etc.

Voici les données du Bureau central des statistiques sur les villes d’Israël. La ville d’Israël avec le plus grand nombre d’habitants est Jérusalem. Selon les dernières données publiées, le nombre d’habitants de la capitale est très proche d’un million – 979 000 pour être exact. Loin derrière se trouve Tel-Aviv avec environ 474 000 Tel Aviv. Haïfa compte environ 289 000 habitants et Rishon Lezion 260 000. Petah Tikva vient ensuite avec 255 000 âmes puis Netanya avec 233 000 habitants. La septième ville d’Israël est Ashdod avec 227 000 résidents puis Bnei Brak avec 217 000 habitants. Enfin Beer Sheva avec 214 000 habitants.

Les données montrent également que la ville la plus densément peuplée d’Israël est Bnei Brak – où vivent environ 29 000 habitants au kilomètre carré. Givatayim occupe la deuxième placeavec environ 18 800 habitants au kilomètre carré, suivi de Modi’in Illit , Bat Yam, Elad, Beitar Illit, Kiryat Motzkin, Givat Shmuel, Ramat Holon, Kiryat Ono et Tel Aviv.

Les plus grandes villes en superficie

En ce qui concerne la zone de juridiction par superficie, selon les données du Bureau central des statistiques, la plus grande ville par zone est en fait Dimona , suivie de Jérusalem, Beer Sheva, Arad, Eilat, Haïfa, Rishon Lezion, Tel Aviv et Hadera . Les plus petites municipalités, par leur superficie sont Kiryat Motzkin, Elad, Givatayim et Givat Shmuel .

Dans le classement économique et social, les villes qui se situent au 9e rang le plus élevé sont Modi’in-Maccabim-Reout, Ramat Hasharon et Kiryat Ono. Tel Aviv, Herzliya, Ramat Gan, Ra’anana, Kfar Saba, Nes Ziona et Givatayim sont quelques-unes des villes qui ont été classées 8. D’autre part, Modi’in Illit, Rahat et Betar Illit sont classées 1, tout en bas de l’échelle économique.

SOURCE : YNET