Le Chiffre. Le nombre total d’entreprises en Israël est de 501.322.

Le nombre total d’entreprises en Israël est de 501.322. En Israël, 172 000 entreprises emploient entre 1 et 4 salariés, 35 000 entreprises emploient 5 à 9 salariés, 26 000 entreprises emploient 10 à 29 salariés, 5 400 entreprises emploient 30 à 49 salariés, 1 340 entreprises emploient 50 à 100 salariés et 3 582 entreprises emploient plus de de 100 employés. Les données montrent également que plus d’un tiers des entreprises, 110.625, sont des entreprises dont le chiffre d’affaires atteint 100.000 NIS. (Source : Israel Hayom/Copyright: Alliance) Lire la suite sur israelvalley.com