INFLATION. En 2021, le taux d’inflation mondial était de 3,4 %. Dans l’Union européenne, il était de 2,6 pour cent. Pour la France, on a calculé une augmentation des prix de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Pour l’année 2022, on s’attend à des valeurs encore nettement plus élevées au niveau mondial.