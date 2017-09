Le chiffre de 125 M€. Export de la France en Israël en agroalimentaire

Les exportations agroalimentaires françaises en Israël concernent 125 M€ de produits, avec un bond de plus de 30% en 2015 qui se confirme en 2016. Cette augmentation des exportations reflète à la fois le potentiel du marché israélien et l’adéquation de l’offre française aux attentes des consommateurs israéliens.

Coordonné par le directeur du bureau Business France Israël, et grâce au soutien exceptionnel de l’Agence de promotion de l’Alsace, partenaire de cette édition, So French so Food, a confirmé sa portée économique majeure.

Pour la troisième année consécutive, Business France a développé un volet commercial destiné à introduire sur le marché israélien de nouveaux produits alimentaires français, mais également à soutenir les efforts des importateurs israéliens, afin de dynamiser les ventes des marques qu’ils distribuent déjà sur le marché, en magasins et auprès des professionnels du secteur de l’agroalimentaire.

Le savez-vous ? – En 2016, une dizaine d’exportateurs alsaciens ont fait le déplacement pour promouvoir des produits tels que pains d’épices, eau-de-vie, confitures, produits de boulangeries surgelés et vin.

La Semaine a été l’occasion de faire la promotion de nombreux autres produits français déjà vendus en Israël : masters-classes autour des spécialités alsaciennes, événement de promotion des vins alsaciens par l’importateur ZUR, mise en avant des produits lors des soirées et galas de la semaine (Fromages, Calissons Roi René, etc.), démarche de promotion réalisée auprès des restaurants par les partenaires (Evian, Badoit, Courvoisier), etc.