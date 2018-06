Le Chiffre. 52 firmes d’Israël à Eurosatory. Robotique, drones, véhicules blindés.

« Avec le Bourget, Eurosatory est un événement incontournable dans l’Hexagone. C’est un peu comme nos Jeux Olympiques à nous. Si vous n’en faites pas partie, cela signifie que vous n’évoluez pas dans la cour des grands », confie le représentant d’une société israélienne. « Ce salon, qui a lieu tous les deux ans, est l’une des expositions les plus importantes en Europe voire dans le monde », corrobore un autre patron basé dans la région de Tel-Aviv. Nouer des contacts, se faire connaître auprès du public et des médias internationaux, voilà l’objectif du salon Eurosatory pour les responsables des sociétés israéliennes. Une étape essentielle avant une possible signature de contrats qui peut intervenir « quelques mois plus tard », dixit un patron. Lire la suite sur israelvalley.com