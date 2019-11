L’impasse dans laquelle se trouve Israël depuis plus de 6 mois a de graves conséquences sur la gestion du pays. Et non seulement au vu des menaces sécuritaires, mais aussi sanitaires.

Les spécialistes du monde de la santé préviennent d’une augmentation drastique du nombre de malades de la grippe cet hiver dans le pays. Une maladie qui peut s’avérer mortelle pour certaines catégories de personnes.Lire la suite sur israelvalley.com