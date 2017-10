Le cheikh saoudien Mamdouh Al-Harbi : “La guerre des musulmans est dirigée contre les juifs, pas seulement contre les sionistes”

Dans une conférence intitulée “Qui libérera Al-Aqsa”, le cheikh saoudien Mamdouh Al-Harbi a déclaré que la guerre des musulmans était dirigée contre les juifs, et non seulement les sionistes, et a précisé que le nier “constitue un démenti des paroles d’Allah et du prophète Mohammed.” La conférence a été mise en ligne sur la chaîne YouTube d’Al-Harbi le 26 juillet 2017.

Dans une précédente vidéo diffusée sur MEMRI TV le 22 mai 2015, Al-Harbi déclarait que “la notion de terrorisme est bénie” et que celui-ci est “requis par la charia”. Il ajoutait que le seul sens du djihad était de combattre les infidèles, soulignant que le terme “djihad”, qui “se trouve dans le magnifique Coran”, “s’applique exclusivement au combat”.

Cheikh Al-Harbi (né en 1966) est un chercheur indépendant qui analyse les communautés, les religions et les civilisations. Il a écrit plusieurs livres, dont au moins deux anti-chiites et contenant des appels à tuer les apostats. [1] Extraits :