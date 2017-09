Le cheikh irakien Salam Al-Askari : “Les Juifs ont gagné le respect international par les sciences, alors que les musulmans sont devenus la migraine du monde”

Le cheikh chiite irakien Salam Al-Askari a prononcé un sermon appelant les musulmans à imiter les Juifs, qui ont réussi à émerger de l’Holocauste et à gagner le respect du monde au moyen de la science. Cheikh Al-Askari a déclaré que les découvertes scientifiques des Juifs avaient incité l’Europe à les considérer comme “une nation dont nous avons besoin”. La nation islamique, en revanche, est devenue le casse-tête du monde, a-t-il estimé. Cheikh Al-Askari a mis en ligne son sermon sur sa chaîne YouTube le 28 août 2017 sous le titre “Ne soyez pas en colère. Des mots forts. Imitez les Juifs en cela”. Extraits :

Salam Al-Askari : Les Juifs ont souffert… Les nazis les ont tués et brûlés. Ils étaient emmenés par groupes dans des endroits spéciaux, où ils étaient gazés ; ils suffoquaient et mouraient. Les Juifs étaient tués en masse. Ils voulaient émigrer, mais certains pays européens leur ont fermé leurs frontières. “Nous ne les accepterons pas”, disaient-ils. Ils ont été torturés en Allemagne… Aujourd’hui, lorsque nos pays souffrent, les jeunes émigrent en Europe. Mais en ces temps-là, l’Europe avait fermé ses portes aux Juifs.

En 1905, Lord Balfour… Vous savez, le Balfour de la “maudite Déclaration Balfour”… Il s’est férocement battu au parlement britannique pour mettre un terme à l’immigration des Juifs au Royaume Uni. Il ne voulait pas laisser les Juifs venir. C’était en 1905. En 1917, c’est lui qui a fondé l’Etat des sionistes en Palestine, et qui le leur a remis. Mes frères, nous parlons de 1917, seulement 12 ans plus tard. En l’espace de 12 ans, les Juifs sont passés [du statut] de déportés à celui de nationaux. Le monde européen dans son ensemble s’est solidarisé d’eux, et ils sont devenus les dirigeants du monde à ce jour. Que s’est-il passé exactement ? Faisons un peu la lumière sur ces pages de l’histoire. Profitons de l’expérience des autres.

Ce qui s’est passé, c’est que les Juifs ont investi leurs plus grands esprits dans la science. A travers la science, ils ont mis à genoux le monde entier devant eux, et l’ont fait accepter et respecter la nation juive. Comment ? Laissez-moi vous donner un exemple. Le même Lord Balfour qui avait interdit l’immigration des Juifs européens a déclaré, 12 ans plus tard : “Je suis sioniste jusqu’à la moelle.” On lui a demandé ce qui s’était passé : “Il y a 12 ans, vous étiez contre eux.” Il a dit : “Ce qui m’a “sionisé” – ou m’a rendu sioniste – c’est l’acétone.”L’acétone est une substance utilisée dans la poudre à canon.