Le chef du Hamas appelle à profaner les synagogues du monde entier

Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar : Nous profanerons les synagogues du monde entier si Al-Aqsa est profanée. Israël veut une guerre de religion – Nous acceptons le défi. Cela Brûlera la terre et changera la planète. Les Palestiniens devraient mener des attaques de loups solitaires. Les Arabes israéliens devraient préparer leurs fusils, couperets, haches et couteaux.

C’était le 30 avril 2022. Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, prononçait son premier discours en près d’un an. Debout devant une photo des forces de sécurité israéliennes dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, Sinwar a déclaré que cette image de la « profanation » d’Al-Aqsa ne devait jamais être autorisée à se répéter, et que des « milliers » de synagogues et de temples juifs à travers le monde seront profanés.

Il a ensuite affirmé qu’Israël voulait transformer le conflit palestino-israélien en une guerre de religion régionale. « Le Hamas accepte « le défi ». Il ne ménagera aucun effort lorsqu’il s’agira de défendre ses lieux saints ». Avertissant qu’une guerre religieuse va « changer la forme de la planète Terre » et brûler la terre. Il a déclaré que lorsque le Hamas sera contraint de « défendre » la mosquée Al-Aqsa, il commencera par tirer une salve de 1 111 roquettes sur Israël, en l’honneur de l’ancien président palestinien Yasser Arafat, décédé le 11 novembre 2004. Il a déclaré que cette salve s’appellera la salve « Abu Ammar », en commémoration d’Arafat.

« Préparez les haches »

Plus tard dans le discours, Sinwar a fait l’éloge des terroristes qui ont perpétré une attaque la nuit précédente dans la localité d’Ariel en Samarie, qui a fait un mort parmi les gardes de sécurité israéliens. Il a appelé les Palestiniens à commettre des attaques de loups solitaires. Quant aux Arabes israéliens ils devront préparer des fusils, des couperets, des haches et des couteaux pour la défense de la mosquée Al-Aqsa et de Jérusalem.

Il a dit que si les Palestiniens faisaient des efforts, toutes les « colonies de Cisjordanie » pourraient être évacuées d’ici la fin de l’année,. A l’image des « colonies » de la bande de Gaza qui avaient été évacuées. En outre, il a déclaré que le Hamas se coordonnait avec d’autres parties de « l’axe de Jérusalem » afin de « briser » le blocus naval sur Gaza et d’ouvrir ses routes navales. Il a déclaré : « Nous allons [naviguer vers et] hors de Gaza , [et] nous le ferons, qu’ils le veuillent ou non. »

SOURCE 1: Réseau Al-Jazeera (Qatar)

SOURCE 2 : MEMRI