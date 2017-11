Le chef d’Etat-Major Gadi Eisenkot veut coopérer avec l’Arabie Saoudite.

Le chef d’Etat-Major Gadi Eisenkot a livré une interview dans un journal saoudien, jeudi, appelant à une coalition internationale contre l’Iran. « On voit clairement que le plan de l’Iran est de contrôler le Moyen-Orient depuis l’Iran en passant par l’Irak et de là, par la Syrie et le Liban et à travers une seconde voie passant par le Golfe, du Bahrein vers le Yémen et débouchant sur la Mer Rouge. Nous devons empêcher que cela ne se produise dans la région », a déclaré Eisenkot au journal Elaph, basé à Londres. Lire la suite sur israelvalley.com