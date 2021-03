Le chanteur israélien et la jeune fille handicapée

Bonjour Coolamnews, voici ce qui est arrivé à ma fille Hani. Cela peut vous paraitre anodin ou banal. Sachez que pour elle, ce fut un moment fort.

Hani est atteinte ‘un handicap très lourd. Ceci dit, elle pense, comprend et possède une mémoire phénoménale. Chaque matin elle actionne son ordinateur et écoute les mélodies de son chanteur préféré. Elle chante à sa manière et c’est un immense réconfort pour elle.

Elle écoute depuis un moment le chanteur Rotem Cohen. Ses chansons nous ont accompagnées à la maison durant toute la période de Coronavirus. Auparavant, j’essayais de conduire Hani régulièrement à ses concerts. C’était pour elle un pur moment de bonheur. A chaque fois, l’artiste descendait de scène et venait saluer, embrasser ma Hani et parfois même lui dédier une chanson.

Le chanteur allait-il se souvenir d’elle ?

Dès que j’ai appris que les les salles de spectacles rouvraient leurs portes en Israël pour les vaccinés, j’ai immédiatement cherché le prochain concert de Rotem. A l’idée d’aller le revoir sur scène, Hani a semblé revivre après cette année de confinement. Mais allait-il se souvenir d’elle ?

Regardez les retrouvailles. Merci à Rotem Cohen pour ces moments particuliers de vive émotion. A cette occasion j’envoie de l’énergie à tous les parents qui élèvent avec amour et dévouement des enfants très spéciaux et si attendrissants. Vous êtes des anges.

