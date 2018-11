Le chanteur du Jour en Israël. Shlomo Artzi, plébiscité par les soldats de Tsahal.

En Israël, ce matin une « drôle » d’atmosphère. Beaucoup d’israéliens sont sous stress. Les parents et familles de soldats vivent dans l’angoisse. Chaque appel téléphonique devient important.

C’est le chanteur du jour. A la radio de Tsahal, les soldats et les familles demandent et redemandent d’écouter les musiques de Shlomo Artzi. Il est un chanteur et compositeur israélien. Il est né dans le moshav Alonei Abba, en Israël, le 26 novembre 1949. Il est l’un des plus grands chanteurs en Israël, et a vendu plusieurs millions d’albums.Lire la suite sur israelvalley.com