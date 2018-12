Le chant scandaleux des supporters du FC Bruges: « Nos parents brûlaient des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux » (Vidéos)

Le 26 août dernier, le club de Bruges recevait le club bruxellois d’Anderlecht au stade Jan Breydel pour un match de Jupiler Pro League que les Brugeois ont remporté 2-1. Après la rencontre, les supporters du club hôte ont chanté ces paroles dans les travées du stade : « Mijn vader zat bij de commando’s, Mijn moeder bij de SS, En samen verbanden ze Joden, want joden die branden de best ». Comprenez : « Mon père faisait partie d’un commando, ma mère était SS, et ensemble, ils ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux. »……Détails et Vidéos……..