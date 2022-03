Le chancelier allemand ne se rendra pas à Ramallah

Le chancelier allemand Olaf Scholz est en visite officielle en Israël pour la première fois depuis sa récente prise de fonction. Sa venue avait été prévue avant l’éclatement de la guerre en Ukraine et aurait dû s’étendre sur deux jours et demi. En raison des événements en Europe, elle a été réduite à une journée, le chancelier ayant absolument tenu à ne pas l’annuler complètement. En conséquence, Olaf Scholz ne s’est pas rendu, cette fois, à Ramallah et n’a pas rencontré les représentants palestiniens. Sa visite s’est limitée à un entretien avec Naftali Bennett, Yaïr Lapid et Isthak Herzog. Lire la suite sur lphinfo.com