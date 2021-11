Le chabbat du sénateur américain Lieberman

Il est le juif américain qui est arrivé au poste le plus élevé en politique. Et voilà qu’il vient de sortir un livre qui porte sur l’amour du chabbat, intitulé « le temps du chabbat ». Par la journaliste Sivan Rahav Meir.

Le sénateur Jo Lieberman a été candidat au poste de vice-président des États-Unis pour le parti démocrate. Sa décision de consacrer de son temps au sujet du chabbat est importante à plus d’un titre:

Tout d’abord, il rappelle aux jeunes juifs américains qu’il n’est nul besoin de renoncer à leur héritage spirituel pour arriver au plus haut niveau de l’échelle sociale. Bien au contraire ! Selon lui, respecter chabbat, même en pleine campagne présidentielle n’a fait que renforcer sa valeur auprès du candidat à la présidence, comme celle d’un homme de principes.

Cela nous rappelle aussi, à nous israéliens, ce qu’est le chabbat. Quel énorme cadeau nous avons reçu et comment le chabbat peut devenir la lumière de l’État juif pour le monde.

Le sénateur Yosef Israel ben Hanan Lieberman

Enfin, il nous plonge dans l’expérience du chabbat elle-même. Il raconte ainsi que le chabbat, il n’est plus

« l’honnorable sénateur », pas même « Joe », mais Yosef Israel ben Hanan, le nom avec lequel il monte à la Thorah. Il décrit comment, en lisant la Torah le Chabbat, il a l’impression qu’enfin il n’écoute plus les discours des politiciens, mais se concentre sur la parole de Dieu.

Lieberman mentionne comment par trois fois (Souccot, Pessa’h et Chavouot) le peuple d’Israël avait l’habitude de pèleriner à Jérusalem au Temple, mais que le chabbat, la sainteté vient directement à nous, dans la cuisine et dans le salon. Il explique que non moins que le Kiddouch du vendredi soir, la cérémonie de la Havdala le samedi soir est également très importante, car nous avons besoin dans nos vies de différenciation, de frontières, de distinction entre les temps et les situations.

Et voici peut-être la phrase clé de son livre :

Lorsqu’on me demande « Comment suis- je parvenu à effectuer tout mon travail de sénateur, tout en respectant le chabbat chaque semaine? je réponds « Comment serais-je parvenu à respecter tous mes engagements de la semaine en tant que sénateur sans m’être arrêté chaque semaine pour respecter le chabbat?