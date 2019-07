Le cerveau du meurtre des trois adolescents israéliens vient d’être augmenté

L’Autorité palestinienne a doublé cette semaine le salaire mensuel versé au cerveau terroriste responsable de l’enlèvement et du meurtre de Gilad Shaar, Eyal Yifrach et Naftali Frenkel en 2014, selon Palestinian Media Watch.

Il était le cerveau de l’enlèvement et de l’assassinat des trois adolescents. Cinq ans après l’arrestation de Husam Al-Qawasmi le 11 juillet 2014, ce dernier commencera à percevoir 4 000 NIS au lieu de 2 000 NIS par mois, selon l’échelle de rémunération standard de l’Autorité palestinienne. Le salaire mensuel d’un prisonnier augmente avec le temps passé en prison.

« Ayant personnellement traité les poursuites contre Al-Qawasmi et vu le mal qu’il représente, il m’est incompréhensible que l’Autorité palestinienne paie quoi que ce soit à cet assassin », a déclaré Maurice Hirsch, responsable des stratégies juridiques à PMW. «L’Autorité palestinienne paie chaque jour des millions de shekels aux terroristes. Pour l’Autorité palestinienne, peu importe que vous apparteniez au Hamas, au Jihad Islamique Palestinien ou au Fatah, que vous assassiniez des enfants, des femmes ou des personnes âgées, ce qui est important, c’est que vous ayez participé au terrorisme contre Israël et les Israéliens. »

«Paiement pour massacre»

L’Autorité palestinienne applique depuis longtemps une politique de «paiement pour massacre» consistant à verser un salaire mensuel aux prisonniers terroristes et aux familles de ces terroristes qui ont été tués en flagrant délit ou lors de leur arrestation. En février 2019, Israël a mis en œuvre la loi «Pay-for-Slay», qui stipule que l’État doit déduire et geler le montant que l’Autorité palestinienne verse en salaires aux terroristes emprisonnés et aux familles de «martyrs» de l’argent des taxes qu’il perçoit pour l’Autorité palestinienne.

La loi a été adoptée en juillet 2018 et sa mise en œuvre a été approuvée par le cabinet de sécurité israélien cette année. En 2019, le cabinet retient environ 138 millions de dollars.Selon le PMW, Al-Qawasmi aurait reçu environ 98 000 NIS depuis son arrestation.

L’Autorité palestinienne verse également des indemnités mensuelles aux familles de deux terroristes morts qui ont également participé à l’enlèvement et au meurtre des trois garçons, Marwan Al-Qawasmi et Amer Abu Aisheh. Ils ont été tués lors d’un échange de tirs avec les forces de sécurité israéliennes lorsqu’ils ont résisté à leur arrestation. Comme ils étaient mariés et avaient des enfants, leur famille reçoit respectivement 2 000 NIS et 2 400 NIS par mois.