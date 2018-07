Le Centre Kantor: une nouvelle organisation de lutte contre l’antisémitisme

Création d’une nouvelle organisation internationale de lutte contre l’antisémitisme hébergée à l’Université de Tel-Aviv

Le Centre Kantor pour l’étude des communautés juives contemporaines en Europe de l’Université de Tel-Aviv sera le siège d’une nouvelle organisation internationale de recherche qui aura pour but d’élaborer une stratégie de lutte contre l’antisémitisme à l’aide d’outils universitaires et scientifiques. Créé suite à la conférence internationale « Fin à l’antisémitisme ! » qui s’est tenue en février dernier à l’Université de Vienne, l’IOAR (The International Organization for Antisemitism Research) regroupera des chercheurs du Canada, d’Autriche, d’Israël et des Etats-Unis et mènera des recherches multidisciplinaires.

Les chercheurs et décideurs politiques et religieux ayant participé au colloque « Fin à l’antisémitisme! » qui s’est tenu à Vienne du 18 au 22 février 2018 ont approuvé à l’unanimité une proposition visant à créer un organisme universitaire international qui portera le nom d' »Organisation internationale pour la recherche sur l’antisémitisme » (IOAR).

Le Centre Kantor : sa vocation

Sa vocation sera de gérer des recherches multidisciplinaires sur l’antisémitisme et ses diverses manifestations tout au long de l’histoire et d’élaborer une stratégie de lutte contre l’antisémitisme au moyen d’outils universitaires et scientifiques. L’objectif de l’organisation est d’encourager la coopération académique théorique et pratique afin d’approfondir la compréhension du phénomène. L’organisation a l’intention de tenir des conférences et de favoriser la recherche et les échanges d’idées entre les chercheurs et les décideurs.

Prof. Jehuda Reinharz, ancien président de l’Université Brandeis aux Etats-Unis et actuel président de la Fondation Mandel, en sera le président. Les membres du comité fondateur sont les Prof. Catherine Chatterley de l’Université du Manitoba (Canada), historienne, fondatrice et directrice du Centre canadien pour l’étude de l’antisémitisme (CISA), Armin Lange de l’Institut d’études juives de l’Université de Vienne, Dina Porat, directrice du centre Kantor, Alvin Rosenfeld de l’Université d’Indiana, Lawrence Schiffman de l’Université de New York, Monika Schwartz-Friesel de l’Université technique de Berlin, et Mark Weitzman du Centre Simon Wiesenthal et de l’Alliance internationale pour le souvenir de l’Holocauste.

Le Comité exécutif entreprendra bientôt le processus de formulation des règles et conditions d’adhésion de l’organisation, ainsi que la planification de la première conférence internationale de l’IOAR.