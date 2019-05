Le centre israélien qui va vous faire oublier la peur du dentiste

L’Ecole dentaire de l’Université de Tel-Aviv est l’une des seules cliniques au monde spécialisées dans le traitement par hypnose médicale des patients souffrant d’anxiété dentaire ou phobie du dentiste.

Personne n’aime les soins dentaires, mais certains souffrent d’une réelle anxiété au point de les empêcher de se faire soigner, même au péril de leur santé bucco-dentaire, préférant parfois souffrir de maux de dents graves plutôt que d’aller chez le dentiste. Une des solutions proposée par la médecine dans ce cas est l’hypnose médicale qui, malgré les craintes qu’elle éveille parfois, est considérée comme parfaitement sûre lorsqu’elle est pratiquée par des professionnels qualifiés. En Israël, seuls les dentistes, médecins et psychologues de profession sont autorisés à traiter sous hypnose.

L’hypnose est un pont vers le monde intérieur de l’individu. Elle permet de communiquer avec et d’examiner comment le subconscient peut nous servir et nous aider. C’est un moyen efficace de surmonter les obstacles et les défenses naturelles qui nous bloquent dans différents domaines. L’hypnose permet de surmonter ces défenses, et de privilégier les idées et les comportements souhaités pour nous engager dans la voie du changement désiré.

La pratique d’une relation humaine et empathique entre le dentiste et le patient

L’hypnose médicale peut aider les patients souffrant de phobie dentaire de diverses manières, notamment: en leur fournissant des outils de relaxation personnelle, par l’imagination d’une expérience réussie, par le traitement du souvenir des expériences négatives, en se reliant aux capacités personnelles du patient etc. Associée à d’autres méthodes, telles que l’exposition progressive ou l’utilisation de gaz hilarant, elle permet d’aider les patients à bénéficier de soins dentaires dans le plus grand confort possible et avec un sentiment de contrôle. En effet, contrairement à la croyance populaire, le patient sous hypnose médicale apprend à contrôler et à réguler ses sensations, ses pensées et ses réactions physiologiques; de même, après le traitement, il lui restera un souvenir de son expérience thérapeutique.

Dans le cadre de la formation fournie à l’Ecole de médecine dentaire de l’Université de Tel-Aviv, les étudiants apprennent les principes de la thérapie comportementale, du traitement par l’hypnose médicale et du traitement de l’anxiété, et surtout la pratique d’une relation humaine et empathique entre le dentiste et le patient.

Pourquoi pas vous ?

La clinique d’anxiété dentaire de l’Ecole de dentisterie de l’UTA est l’une des seules dans le monde spécialisées dans le traitement des patients angoissés par les soins dentaires. Son personnel comprend des dentistes et des psychologues médicaux autorisés à pratiquer l’hypnose. Des médecins formés en sciences du comportement aident les patients à faire face aux réactions cliniques dues à l’angoisse telles que réflexes de vomissement accrus, suffocation, évanouissements pendant le traitement et anxiété générale.

Tous les thérapeutes travaillant à la clinique sont qualifiés pour pratiquer un traitement sous hypnose médicale qui, associé à une approche humaine et empathique, aide de nombreux patients, qui n’avaient jusqu’à présent pu être traités nulle part ailleurs, à le faire avec succès. L’objectif est en fait de permettre au patient de poursuivre son traitement dans des conditions normales et n’importe quel cadre de son choix. Contrairement au traitement sous anesthésie générale, les patients sont ici exposés à des méthodes leur permettant de continuer de prendre soin et de préserver leurs dents de manière routinière.

La clinique, en activité depuis plus de 30 ans, a aidé de nombreux patients au fil des ans, y compris des personnes qui avaient complètement négligé leurs soins dentaires et pensaient que rien ne pourrait les aider. Elle est ouverte à tous ceux qui craignent d’aller chez le dentiste et leur permet de retrouver le sourire, à la fois grâce à des dents saines, et parce qu’ils ont réussi à surmonter leur peur.

SOURCE: Site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv