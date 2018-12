Le centre d’affaires de Césarée est l’un des plus grands d’Israël.

Le centre d’affaires de Césarée est l’un des plus grands et des plus avancés d’Israël, et s’étend sur une superficie d’environ 350 hectares. Le centre favorise la protection de l’environnement, selon les normes internationales de conception, de développement et de construction, et favorise les industries de pointe, en pleine croissance et respectueuses de l’environnement.

Le parc est géré par la Société de développement de Césarée, Edmond Benjamin de Rothschild, propriétaire du terrain, initiatrice, gestionnaire et responsable de tous les services fournis aux entreprises opérant sur le site. Par ailleurs, la société travaille à la mise en valeur des terres de Césarée ainsi qu’à la gestion et au développement de la ville et du secteur touristique. Lire la suite sur israelvalley.com