Le cancer bientôt vaincu par des chercheurs israéliens?

Une équipe de scientifiques

israéliens affirme qu’ils sont en passe, d’ici une année environ, de mettre au

point un médicament capable de guérir différentes sortes de cancer.

Selon le Cancer Research UK, cette maladie a entraîné la mort de 6,9 millions de personnes à travers le monde en 2018. Alors que des scientifiques britanniques déclaraient récemment que le cancer pourra être vaincu d’ici une vingtaine d’année, ces chercheurs israéliens estiment y arriver beaucoup plus tôt, comme l’affirme Dan Aridor, président du comité directeur de la société Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd (AEBi), créée en l’an 2000 dans la Parc scientifique Haïm Weizman, et qui développe ce médicament. “Il s’agit d’une excellente nouvelle quand on sait qu’environ 18 millions de nouveaux cas de cancer se détectent chaque année”, indique Dan Aridor.Lire la suite sur lphinfo.com