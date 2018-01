Le Business entre l’Arabie Saoudite et Israël sort de l’ombre.

Le quotidien suisse Basler Zeitung révèle que la coopération stratégique entre Israël et l’Arabie saoudite face à l’Iran est encore plus importante que celle qu’on s’imaginait jusqu’à présent. Selon le journal bâlois, les deux pays auraient conclu en secret une alliance pour faire face ensemble à l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient. Cette coopération va si loin que que Riyad, par le biais d’un pays tiers, envisagerait d’acquérir du matériel militaire israélien comme des sytèmes de défense antichars et même le système Dôme de Fer, notamment pour contrer les missiles envoyés depuis le Yémen par les Houthis soutenus et armés par Téhéran. Lire la suite sur israelvalley.com