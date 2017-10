Le bras aérien de Tsahal dans la guerre hybride©

Dans une ère d’interopérabilité et de connectivité, mises en oeuvre dans l’ensemble de Tsahal, les moyens aériens sont un facteur intégral de la doctrine de combat des diverses unités de l’armée de terre de Tsahal. La gamme de moyens aériens, allant des drones miniatures (multicoptères) aux engins aériens sans pilote comme l’Hermès 900 et l’Eitan (Heron-TP), sont les yeux et les oreilles des unités de l’infanterie,des blindés et de l’artillerie. Lire la suite sur jforum.fr