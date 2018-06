Le boycott d’Israël se renforce en Espagne : Valence, Oviedo, Pomedos.

Le Gouvernement israélien tente d’enrayer une crise ouverte avec l’Espagne. En effet, le boycott d’Israël devient de plus en plus fort. Un article de Nathalie Sosna-Ofir : « Alors que le boycott d’Israël se renforce en Espagne – Sur fonds des évènements à Gaza, de plus en plus de localités espagnoles prennent des mesures contre Israël. La municipalité d’Oviedo, capitale de la province des Asturies, autrefois très amicale envers Israël a décidé d’annuler un concert de l’Orchestre de Chambre de Netanya et un ballet israélien programmés pour cet automne.Lire la suite sur israelvalley.com